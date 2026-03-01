Atelier-découverte L’argile au coeur du bien-être Uzech

Atelier-découverte L’argile au coeur du bien-être

232 rue des Potiers Uzech Lot

Tarif : 40 – 40 – EUR

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

2026-03-21

Un atelier de modelage d’argile animé par l’art-thérapeute Natacha Debouttiere Brosset invite les participants à découvrir la création par le toucher et la matière. L’argile, matière naturelle et malléable, permet d’explorer librement le geste et les sensations.

Les participants sont guidés dans une approche intuitive du modelage où chacun peut laisser émerger formes, volumes ou symboles personnels sans recherche de performance esthétique. Cette expérience créative favorise l’expression personnelle, l’imaginaire et la détente dans un cadre bienveillant.

Accessible à tous sans prérequis artistique, l’atelier se déroule en petit groupe afin de favoriser la créativité, la confiance et le partage entre participants tout en découvrant l’art-thérapie et ses bienfaits.

232 rue des Potiers Uzech 46310 Lot Occitanie +33 6 84 03 37 79

English :

A clay modeling workshop led by art therapist Natacha Debouttiere Brosset invites participants to discover creation through touch and material

