Atelier découverte – L’art de la maroquinerie – sellerie Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
mercredi 7 octobre 2026 · Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Informations pratiques
Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
Atelier découverte – L’art de la maroquinerie – sellerie
107 La Gazouere Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:00:00
fin : 2026-10-07 11:30:00
Date(s) :
2026-10-07 2026-10-10 2026-11-04 2026-11-07
Atelier & Fabrication – L’art de la maroquinerie – sellerie
Immersion au sein d’un atelier artisanal avec Isabelle Sourbès, artisan maroquinier installée sur la commune d’Ingrandes, le Fresne-sur-Loire
Découvre le travail du cuir, la matière et l’outillage.
« Je vous transmet ma passion et savoir faire du métier de maroquinier-sellier, dans une ambiance calme, idéale au milieu de la nature »
Fabrique de tes mains un objet à partir de chutes de cuir, grâce à la technique de la couture au point sellier (couture main) avec Isabelle Sourbès
Atelier à partir de 16 ans – Sans prérequis – Maximum 5 personnes – Durée 1h30 – Matières et outils fournis
Repars avec ta pièce originale – Tu l’as gardera très longtemps, elle t’en remerciera
Je suis joignable pour répondre à vos questions
Réservation par téléphone ou par mail.
Pour le plaisir de créer en atelier.
A bientôt, Isabelle !!!! .
107 La Gazouere Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 31 35 38 isabellesourbes@gmail.com
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English :
Workshop & Craftsmanship – The Art of Leather Goods – Upholstery
L’événement Atelier découverte – L’art de la maroquinerie – sellerie Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-02 par ADT44
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