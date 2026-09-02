Informations pratiques

Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

Atelier découverte – L’art de la maroquinerie – sellerie

107 La Gazouere Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:00:00

fin : 2026-10-07 11:30:00

Date(s) :

2026-10-07 2026-10-10 2026-11-04 2026-11-07

Atelier & Fabrication – L’art de la maroquinerie – sellerie

Immersion au sein d’un atelier artisanal avec Isabelle Sourbès, artisan maroquinier installée sur la commune d’Ingrandes, le Fresne-sur-Loire

Découvre le travail du cuir, la matière et l’outillage.

« Je vous transmet ma passion et savoir faire du métier de maroquinier-sellier, dans une ambiance calme, idéale au milieu de la nature »

Fabrique de tes mains un objet à partir de chutes de cuir, grâce à la technique de la couture au point sellier (couture main) avec Isabelle Sourbès

Atelier à partir de 16 ans – Sans prérequis – Maximum 5 personnes – Durée 1h30 – Matières et outils fournis

Repars avec ta pièce originale – Tu l’as gardera très longtemps, elle t’en remerciera

Je suis joignable pour répondre à vos questions

Réservation par téléphone ou par mail.

Pour le plaisir de créer en atelier.

A bientôt, Isabelle !!!! .

107 La Gazouere Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 31 35 38 isabellesourbes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop & Craftsmanship – The Art of Leather Goods – Upholstery

L’événement Atelier découverte – L’art de la maroquinerie – sellerie Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-02 par ADT44