ATELIER DÉCOUVERTE LE POUVOIR DES MINÉRAUX Rosis

ATELIER DÉCOUVERTE LE POUVOIR DES MINÉRAUX

Hameau de Douch Rosis Hérault

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Atelier découverte des minéraux

La réservation de l’atelier est obligatoire, ainsi que pour le forfait hébergement + atelier

Plongez dans l’univers des pierres, comprenez leurs bienfaits et choisissez votre bracelet symptomatique Offert. .

Hameau de Douch Rosis 34610 Hérault Occitanie +33 6 61 22 96 25 gitesdedouch@gmail.com

English :

Mineral discovery workshop

Reservations are required for the workshop and for the accommodation + workshop package

