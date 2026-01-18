ATELIER DÉCOUVERTE LE POUVOIR DES MINÉRAUX Rosis
ATELIER DÉCOUVERTE LE POUVOIR DES MINÉRAUX
Hameau de Douch Rosis Hérault
Début : 2026-02-08
Atelier découverte des minéraux
La réservation de l’atelier est obligatoire, ainsi que pour le forfait hébergement + atelier
Plongez dans l’univers des pierres, comprenez leurs bienfaits et choisissez votre bracelet symptomatique Offert. .
Hameau de Douch Rosis 34610 Hérault Occitanie +33 6 61 22 96 25 gitesdedouch@gmail.com
English :
Mineral discovery workshop
Reservations are required for the workshop and for the accommodation + workshop package
