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Atelier découverte : les bases de l’aquarelle appliquées au paysage Dialogues Beaux-Arts Brest

samedi 26 septembre 2026 · Dialogues Beaux-Arts · Brest

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Dialogues Beaux-Arts
Adresse
37 Rue Louis Pasteur
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

Atelier découverte : les bases de l’aquarelle appliquées au paysage

Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Envie de vous initier à l’aquarelle et de repartir avec vos premiers paysages en poche ?

Cet atelier est fait pour vous !

Au programme : je vous partage les techniques essentielles de l’aquarelle — mouillé sur mouillé, mouillé sur sec, dégradés, réserves de blanc, jeux de transparence — pour composer pas à pas un paysage simple et lumineux, inspiré des ciels et horizons qui m’entourent en Bretagne.

Aucune expérience préalable n’est nécessaire : que vous n’ayez jamais touché un pinceau ou que vous cherchiez à consolider vos bases, vous repartirez avec les clés pour comprendre le comportement de l’eau et du pigment, et surtout avec l’envie de continuer à peindre chez vous.

Animé par Aude Danguy Danguy-des-Déserts

Informations pratiques :

Durée 1h30.
Sur réservation.
Public ado et adulte.
Matériel fourni
Billet à payer sur place   .

Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 90 91 54 76 

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English :

L’événement Atelier découverte : les bases de l’aquarelle appliquées au paysage Brest a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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