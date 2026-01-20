Atelier-découverte « Les Bienveilleuses » Musée Maurepas Rennes Samedi 7 février, 15h30 Ille-et-Vilaine

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T16:15:00.000+01:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/atelier/atelier-decouverte-les-bienveilleuses-13

Musée Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour – 35700 Rennes Centre Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

