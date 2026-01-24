Atelier découverte Les mardis symphoniques Courage ? Salle Poirel Nancy
Atelier découverte Les mardis symphoniques Courage ? Salle Poirel Nancy mardi 24 mars 2026.
Atelier découverte Les mardis symphoniques Courage ?
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-03-24 13:00:00
fin : 2026-03-24 14:30:00
Date(s) :
2026-03-24
Avez-vous déjà poussé la porte d’une salle de répétition d’un orchestre symphonique ? Une médiatrice vous prépare et vous accompagne pour découvrir l’Orchestre de l’Opéra le temps d’une séance de travail !
Sur inscription.
Réservations auprès de la billetterie de l’Opéra, en ligne ou par téléphone, une semaine avant chaque date.Tout public
0 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Have you ever been inside a symphony orchestra rehearsal room? A mediator will prepare and accompany you to discover the Orchestre de l’Opéra for a working session!
Registration required.
Reservations at the Opéra ticket office, online or by telephone, one week before each date.
L’événement Atelier découverte Les mardis symphoniques Courage ? Nancy a été mis à jour le 2026-01-24 par DESTINATION NANCY