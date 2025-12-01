[ATELIER DECOUVERTE] Les rapaces nocturnes CAUTERETS Cauterets

[ATELIER DECOUVERTE] Les rapaces nocturnes

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-23 15:00:00

fin : 2025-12-23 16:00:00

2025-12-23

Chouettes et hiboux sont des rapaces nocturnes discrets, plutôt difficiles à observer! Durant cet atelier, encadré par un garde du Parc national des Pyrénées, nous vous proposons la dissection de pelotes de réjection. Ces petites boules de poils et d’os rejetées par les rapaces une fois leur repas terminé sont de véritables trésors pour découvrir leur régime alimentaire!

Places limitées dès 8 ans

Rendez-vous à la médiathèque de Cauterets (Renseignements au 05 62 92 59 96)

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

English :

Owls are discreet nocturnal birds of prey, and rather difficult to observe! During this workshop, supervised by a Pyrenees National Park ranger, we’ll be taking you through the dissection of reject balls. These little balls of hair and bone, discarded by birds of prey once their meal is over, are a real treasure trove for discovering their diet!

Limited places ? from 8 years old

Meet at the Cauterets media library (Information on 05 62 92 59 96)

German :

Eulen und Käuze sind diskrete, nachtaktive Raubvögel, die schwer zu beobachten sind In diesem Workshop, der von einem Parkwächter des Nationalparks Pyrenäen geleitet wird, sezieren wir die Kotballen der Eulen. Diese kleinen Knäuel aus Haaren und Knochen, die von den Greifvögeln nach ihrer Mahlzeit ausgeschieden werden, sind wahre Schätze, um ihre Ernährung zu entdecken

Begrenzte Teilnehmerzahl ? ab 8 Jahren

Treffpunkt: Mediathek in Cauterets (Informationen unter 05 62 92 59 96)

Italiano :

I gufi sono rapaci notturni discreti e piuttosto difficili da osservare! Durante questo laboratorio, sotto la supervisione di un ranger del Parco Nazionale dei Pirenei, potrete sezionare i pellet lasciati da questi rapaci. Queste piccole palline di peli e ossa scartate dai rapaci una volta terminato il pasto sono un vero tesoro per scoprire la loro dieta!

I posti sono limitati? Da 8 anni in su

Appuntamento alla mediateca di Cauterets (informazioni al numero 05 62 92 59 96)

Espanol :

Los búhos son rapaces nocturnas discretas y difíciles de observar Durante este taller, dirigido por un guardabosques del Parque Nacional de los Pirineos, podrá diseccionar las egagrópilas que dejan estas rapaces. Estas bolitas de pelo y hueso que desechan las rapaces una vez que han terminado su comida son un verdadero tesoro para descubrir su dieta

Plazas limitadas ? a partir de 8 años

Cita en la mediateca de Cauterets (Información en el 05 62 92 59 96)

