Atelier découverte LES ROLL-ON AUX HUILES ESSENTIELLES à Baugé La boutique de Solisa Baugé-en-Anjou

Atelier découverte LES ROLL-ON AUX HUILES ESSENTIELLES à Baugé

La boutique de Solisa 30 Rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 17:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Atelier découverte LES ROLL-ON AUX HUILES ESSENTIELLES à Baugé

Découvertes des roll-on aux huiles essentielles et recettes pour en refaire à la maison.

Gratuit sur inscription. .

La boutique de Solisa 30 Rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 37 29 12 35

English :

LES ROLL-ON AUX HUILES ESSENTIELLES discovery workshop in Baugé

German :

Entdeckungsworkshop LES ROLL-ON AUX HUILES ESSENTIELLES in Baugé

Italiano :

Laboratorio di scoperta degli OLI ESSENZIALI a Baugé

Espanol :

ROLL-ON CON ACEITES ESENCIALES taller de descubrimiento en Baugé

L’événement Atelier découverte LES ROLL-ON AUX HUILES ESSENTIELLES à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou