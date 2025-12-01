Atelier découverte LES ROLL-ON AUX HUILES ESSENTIELLES à Baugé La boutique de Solisa Baugé-en-Anjou
Atelier découverte LES ROLL-ON AUX HUILES ESSENTIELLES à Baugé
La boutique de Solisa 30 Rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-12-11 17:00:00
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Découvertes des roll-on aux huiles essentielles et recettes pour en refaire à la maison.
Gratuit sur inscription. .
La boutique de Solisa 30 Rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire
English :
LES ROLL-ON AUX HUILES ESSENTIELLES discovery workshop in Baugé
German :
Entdeckungsworkshop LES ROLL-ON AUX HUILES ESSENTIELLES in Baugé
Italiano :
Laboratorio di scoperta degli OLI ESSENZIALI a Baugé
Espanol :
ROLL-ON CON ACEITES ESENCIALES taller de descubrimiento en Baugé
