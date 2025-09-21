Atelier découverte – « Les secrets de l’orgue » Eglise Saint-Maurice Chinon

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Audition et présentation pédagogique de l’orgue Merklin de 1893, classé monument historique.

Amis des Orgues en Chinonais

Président : François Riot, 06 71 13 33 65, fanch037@gmail.com

Eglise Saint-Maurice 64 rue Haute-Saint-Maurice, 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Unique église paroissiale de la Ville-Fort, l'église Saint-Maurice actuelle a été reconstruite à partir du 12e siècle, puis progressivement agrandie jusqu'au 16e siècle. Le vaisseau central de la nef ainsi que le chœur sont couverts de voûtes d'ogives bombées, de type « angevin », avec de riches décors, tandis que le bas-côté, plus tardif, est couvert de voûtes dont les nervures complexes retombent sur des chapiteaux Renaissance.

Ville de Chinon