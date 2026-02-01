Atelier Découverte Linogravure Feuille blanche café noir Paris

Cet atelier créatif te plonges dans l’univers de la Linogravure pour concevoir des impressions uniques et personnalisées ! Durant cet atelier, apprends à graver, encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité.

Durée: 2h

Pour qui : Tous niveaux bienvenus, adultes et adolescents à partir de 14ans

Au programme :

Repars avec ton estamp pour en faire autant que tu veux chez toi

Apprends à graver,

Encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité

Le jeudi 19 février 2026

de 19h00 à 21h00

payant

35€

Public adultes.

Feuille blanche café noir 102 rue Truffaut 75017 Paris

https://feuilleblanchecafenoir.com/event/



