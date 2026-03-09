Atelier découverte Linogravure Atelier PIOKA Plouguerneau

Atelier découverte Linogravure

Atelier PIOKA 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère

Début : 2026-04-18 15:30:00

fin : 2026-04-18 18:30:00

2026-04-18

Libérez votre créativité grâce à la gravure sur linoléum !

Profitez d’un moment ludique pour explorer la linogravure, que vous soyez débutant ou passionné. C’est l’occasion parfaite pour exprimer votre imagination et créer des œuvres uniques.

La linogravure est une méthode de gravure en taille d’épargne, similaire à la gravure sur bois. Matériel fourni. .

