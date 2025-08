Atelier découverte l’Intelligence artificielle à la portée de tous Châtenois

Atelier découverte l’Intelligence artificielle à la portée de tous

Place Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 15:30:00

2025-10-11

L’Intelligence Artificielle à la portée de tous. Apporter un ordinateur, une tablette ou un Smartphone. A partir de 12 ans

Animé par Sabri Mourad, Docteur ingénieur expert en technologie et passionné d’IA.

Place Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 68 45 99 fsc.chatenois67@gmail.com

English :

Artificial Intelligence for everyone. Bring your computer, tablet or smartphone. Ages 12 and up

German :

Künstliche Intelligenz für jedermann. Bringen Sie einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone mit. Ab 12 Jahren

Italiano :

Intelligenza artificiale per tutti. Portate il vostro computer, tablet o smartphone. Dai 12 anni in su

Espanol :

Inteligencia Artificial al alcance de todos. Trae tu ordenador, tableta o smartphone. A partir de 12 años

