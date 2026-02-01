Atelier découverte logiciel Blender Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Atelier découverte logiciel Blender

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 19:30:00

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Atelier découverte du logiciel Blender les nouveautés de Blender 5.0 .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier découverte logiciel Blender Commenailles a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme JurAbsolu