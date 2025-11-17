Atelier découverte logiciel Inkscape Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Atelier découverte logiciel Inkscape

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Gratuit

Début : 2025-11-17 19:30:00

fin : 2025-11-17

2025-11-17

Venez découvrir la vectorisation avec le logiciel open source Inkscape les principales fonctionnalités

Réservation sur notre site. .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org

