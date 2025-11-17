Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier découverte logiciel Inkscape Fablab l'Atelier Made In Iki Commenailles

Atelier découverte logiciel Inkscape

Fablab l'Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Gratuit

2025-11-17 19:30:00
fin : 2025-11-17

2025-11-17

Venez découvrir la vectorisation avec le logiciel open source Inkscape les principales fonctionnalités
Réservation sur notre site.

Fablab l'Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org

L’événement Atelier découverte logiciel Inkscape Commenailles a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme JurAbsolu