Atelier découverte makey makey Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance

Atelier découverte makey makey

Médiathèque Le Champ des Mots 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 16:00:00

fin : 2026-01-16 17:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Jeu éducatif

Tout public à partir de 8 ans

Sur réservation .

Médiathèque Le Champ des Mots 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier découverte makey makey Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-01-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme