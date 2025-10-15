Atelier découverte massage parent-enfant Square Marcel Pagnol Rochechouart

Atelier découverte massage parent-enfant Square Marcel Pagnol Rochechouart mercredi 15 octobre 2025.

Atelier découverte massage parent-enfant

Square Marcel Pagnol Espace Famille « La Marelle » Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Nathalie Tréméa, formée et certifiée en tant qu’instructrice en massage, vous propose un temps privilégié et ressourçant avec votre enfant. Un atelier suivi par un temps d’échange convivial. Adapté aux enfants de 3 à 6 ans. Pensez à réserver votre place, les places sont limitées. .

Square Marcel Pagnol Espace Famille « La Marelle » Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com

English : Atelier découverte massage parent-enfant

German : Atelier découverte massage parent-enfant

Italiano :

Espanol : Atelier découverte massage parent-enfant

L’événement Atelier découverte massage parent-enfant Rochechouart a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Porte Océane du Limousin