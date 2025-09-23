Atelier découverte | Méthode Feldenkrais Centre Culturel Langeac
Atelier découverte | Méthode Feldenkrais
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-09-23 14:00:00
fin : 2025-09-23 16:00:00
2025-09-23
L’association Emergessences vous invite à découvrir la méthode Feldenkrais, le plaisir de bouger sans effort avec un atelier de présentation & d’expérimentation à la salle de danse du Centre Culturel. Sur inscription. Participation à 10€/personne.
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 04 57 69
English :
The Emergessences association invites you to discover the Feldenkrais method, the pleasure of effortless movement, with a presentation & experimentation workshop at the Centre Culturel dance hall. Registration required. Participation: 10€/person.
German :
Der Verein Emergessences lädt Sie ein, die Feldenkrais-Methode, die Freude an müheloser Bewegung, mit einem Workshop zur Vorstellung & Erprobung im Tanzsaal des Kulturzentrums zu entdecken. Eine Anmeldung ist erforderlich. Teilnahme 10?/Person.
Italiano :
L’associazione Emergessences vi invita a scoprire il metodo Feldenkrais, il piacere del movimento senza sforzo, con una presentazione e un laboratorio di sperimentazione nella sala da ballo del Centre Culturel. Iscrizione obbligatoria. Partecipazione a 10€/persona.
Espanol :
La asociación Emergessences le invita a descubrir el método Feldenkrais, el placer del movimiento sin esfuerzo, con un taller de presentación y experimentación en el salón de baile del Centre Culturel. Inscripción obligatoria. Participación a 10€/persona.
L’événement Atelier découverte | Méthode Feldenkrais Langeac a été mis à jour le 2025-08-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier