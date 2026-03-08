Atelier découverte mode éthique et responsable Médiathèque de Neuville-de-Poitou Neuville-de-Poitou

Atelier découverte mode éthique et responsable

La Médiathèque de Neuville-de-Poitou et la recyclerie Zeste de Colibris, vous propose un atelier ludique et participatif pour mieux comprendre les enjeux de la mode responsable, animé par Texticologie.

Médiathèque de Neuville-de-Poitou 13 Rue de la Cour Nivelle Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 54 34 78 contact@zestedecolibris.fr

English : Atelier découverte mode éthique et responsable

The Médiathèque de Neuville-de-Poitou and the Zeste de Colibris recycling center offer a fun, participative workshop to help you better understand the challenges of responsible fashion, led by Texticologie.

