Atelier Découverte Monteur/euse-assembleur/euse Agence DIJON NORD Dijon

Atelier Découverte Monteur/euse-assembleur/euse Mardi 25 novembre, 13h00 Agence DIJON NORD Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T13:00:00 – 2025-11-25T15:00:00

Fin : 2025-11-25T13:00:00 – 2025-11-25T15:00:00

Si vous souhaitez découvrir un métier spécifique dans l’industrie, l’UIMM vous accueille sur des ateliers découverte. Vous pourrez découvrir le métier qui vous intéresse, les ateliers de productions et le Pôle formation.

Pendant deux heures vous serez en atelier avec un formateur qui vous présentera le métier et vous pourrez pratiquer dans la limite du possible . Vous serez informé des formations existantes, des prérequis attendus pour entrer en formation et du processus de recrutement. Ces ate

Agence DIJON NORD 21000 Dijon Dijon 21000 La Toison d'Or Côte-d'Or Bourgogne – Franche-Comté

