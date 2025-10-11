Atelier découverte: MOSAÏQUE (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
2025-10-11 2025-11-08
Cet atelier vous permettra d’apprendre les techniques de base de la mosaïque.
INTERVENANTE Lise Arcangeli Mosaïste d’art
TARIF 35 €
Public adulte (à partir de 14 ans)
Le matériel est fourni // Inscription obligatoire au 05.55.74.20.51
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
