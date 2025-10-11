Atelier découverte: MOSAÏQUE (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11 2025-11-08

​Cet atelier vous permettra d’apprendre les techniques de base de la mosaïque.

INTERVENANTE Lise Arcangeli Mosaïste d’art

TARIF 35 €

Public adulte (à partir de 14 ans)

Le matériel est fourni // Inscription obligatoire au 05.55.74.20.51

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

