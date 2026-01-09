Atelier découverte Mushing Secteur Béderet Luz-Saint-Sauveur
Atelier découverte Mushing
Secteur Béderet LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-23 16:00:00
fin : 2026-02-23 17:30:00
2026-02-23
Partez à la découverte du métier de musher, venez rencontrer Julia et sa meute de Husky de Sibérie. Vous prendrez plaisir à découvrir le mushing comme loisir et sport une sortie originale e qui vous permet de rencontrer ces animaux très spéciaux.
> Réservation obligatoire sur www.luz-ardiden.com.
> Atelier uniquement pour les enfants de 5 à 15 ans.
> Gratuit.
> 20 participants maximum.
> Sous réserve des conditions météorologiques et d’exploitation. .
English :
Discover the musher’s profession and meet Julia and her pack of Siberian Huskies. You’ll enjoy discovering mushing as a leisure activity and sport: an original outing that lets you meet these very special animals.
