Atelier découverte Mushing Secteur Béderet Luz-Saint-Sauveur

Partez à la découverte du métier de musher, venez rencontrer Julia et sa meute de Husky de Sibérie. Vous prendrez plaisir à découvrir le mushing comme loisir et sport une sortie originale e qui vous permet de rencontrer ces animaux très spéciaux.

> Réservation obligatoire sur www.luz-ardiden.com.

> Atelier uniquement pour les enfants de 5 à 15 ans.

> Gratuit.

> 20 participants maximum.

> Sous réserve des conditions météorologiques et d’exploitation. .

English :

Discover the musher’s profession and meet Julia and her pack of Siberian Huskies. You’ll enjoy discovering mushing as a leisure activity and sport: an original outing that lets you meet these very special animals.

