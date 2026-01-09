Atelier découverte Mushing Secteur Béderet Luz-Saint-Sauveur

Atelier découverte Mushing

Secteur Béderet LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2026-03-02 14:00:00 - 16:00:00

Début : 2026-03-02 14:00:00

fin : 2026-03-02 16:00:00

Date(s) :

2026-03-02

Plonge dans l’univers fascinant du chien de traîneau aux côtés de Julia, musher professionnelle et passionnée.

Au programme

> Découvre les coulisses de son métier la formation, le dressage, les joies et les défis du quotidien.

> Rencontre la meute, partage un moment complice avec les chiens et apprends à comprendre leur rôle.

> Plonge dans l’ambiance unique du mushing, entre tradition et passion.

Et pour finir en beauté immortalise cette expérience inoubliable avec des photos aux côtés des chiens et du traîneau.

Une activité originale, humaine et conviviale, à vivre en famille ou entre amis, pour repartir avec des souvenirs uniques de ton séjour à Luz Ardiden.

> Réservation obligatoire sur www.luz-ardiden.com.

> Gratuit.

> Atelier uniquement pour les enfants de 5 à 15 ans.

> 20 participants maximum.

> Sous réserve des conditions météorologiques et d’exploitation. .

Secteur Béderet LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Plunge into the fascinating world of sled dogs with Julia, a passionate professional musher.

On the program:

> Find out what goes on behind the scenes of her job: the training, the training, the joys and challenges of everyday life.

> Meet the pack, share a moment of complicity with the dogs and learn to understand their role.

> Immerse yourself in the unique atmosphere of mushing, a blend of tradition and passion.

And last but not least: immortalize this unforgettable experience with photos of the dogs and the sled.

An original, human and convivial activity, to be enjoyed with family or friends, and leave with unique memories of your stay at Luz Ardiden.

