ATELIER DÉCOUVERTE MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR Médiathèque François Mitterrand Bassens

Atelier en trois parties : découverte du logiciel utilisé le 1er jour, puis découverte des rythmiques et des samples le 2ème jour, pour finir par la création d’un morceau personnel le dernier jour.
Mardi 10 février de 14h à 16h
Mercredi 11 février de 10h à 12h
Jeudi 12 février de 14h à 16h
L’inscription aux trois journées est obligatoire.
05 57 80 81 78
mediatheque@ville-bassens.fr
En partenariat avec l’association Effort2Conscience atelier rdv de la médiathèque