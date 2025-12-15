ATELIER DÉCOUVERTE MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR Médiathèque François Mitterrand Bassens

ATELIER DÉCOUVERTE MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR 10 – 12 février 2026 Médiathèque François Mitterrand Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-10T14:00:00+01:00 – 2026-02-10T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-12T14:00:00+01:00 – 2026-02-12T16:00:00+01:00

Atelier en trois parties : découverte du logiciel utilisé le 1er jour, puis découverte des rythmiques et des samples le 2ème jour, pour finir par la création d’un morceau personnel le dernier jour.

Mardi 10 février de 14h à 16h

Mercredi 11 février de 10h à 12h

Jeudi 12 février de 14h à 16h

L’inscription aux trois journées est obligatoire.

inscription et réservation en ligne

+ d’infos

05 57 80 81 78

mediatheque@ville-bassens.fr

Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

En partenariat avec l’association Effort2Conscience atelier rdv de la médiathèque