Atelier découverte œnologique RD 48 Vidauban

Atelier découverte œnologique

RD 48 Château d’Astros SARL Vidauban Var

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 20:00:00

2025-10-17

Atelier dégustation avec accords fromage et vins rosés

RD 48 Château d’Astros SARL Vidauban 83550 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@astros.fr

English :

Tasting workshop with cheese and rosé wine pairings

German :

Verkostungsworkshop mit Käse- und Roséwein-Assoziationen

Italiano :

Laboratorio di degustazione con abbinamenti di formaggi e vini rosati

Espanol :

Taller de degustación con maridaje de quesos y vinos rosados

