Atelier découverte œnologique RD 48 Vidauban
Atelier découverte œnologique RD 48 Vidauban vendredi 17 octobre 2025.
Atelier découverte œnologique
RD 48 Château d’Astros SARL Vidauban Var
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date :
Début : 2025-10-17 18:30:00
fin : 2025-10-17 20:00:00
Date(s) :
2025-10-17
Atelier dégustation avec accords fromage et vins rosés
RD 48 Château d’Astros SARL Vidauban 83550 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@astros.fr
English :
Tasting workshop with cheese and rosé wine pairings
German :
Verkostungsworkshop mit Käse- und Roséwein-Assoziationen
Italiano :
Laboratorio di degustazione con abbinamenti di formaggi e vini rosati
Espanol :
Taller de degustación con maridaje de quesos y vinos rosados
