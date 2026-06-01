Atelier découverte, Parc de la Société d’Horticulture, d’Arboriculture et de Viticulture des Deux-Sèvres, Niort

Atelier découverte 6 et 7 juin Parc de la Société d’Horticulture, d’Arboriculture et de Viticulture des Deux-Sèvres Deux-Sèvres

Limité à 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Développez votre regard avec la méthode Feldenkrais lors d’un atelier animé par Hélène Leroux (public voyant ou malvoyant).

Parc de la Société d’Horticulture, d’Arboriculture et de Viticulture des Deux-Sèvres 37 Quai Maurice Métayer, 79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 73 31 95 http://www.sh79.jimdofree.com [{« type »: « email », « value »: « sh79@orange.fr »}] Ce parc expérimental de la Société d’horticulture, d’arboriculture et de viticulture des Deux-Sèvres comprend une collection d’arbres (fruitiers et ornementaux), de rosiers, de vivaces, de plantes grasses, de végétaux de terre de bruyère et des espaces fleuris réservés aux annuelles. Il est actuellement en cours de rénovation.

Développez votre regard avec la méthode Feldenkrais

©Hélène Leroux