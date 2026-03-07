Atelier découverte pêche au coup et au feeder Riotord

Atelier découverte pêche au coup et au feeder

Deneyrolles Basses Riotord Haute-Loire

Début : 2026-04-10 14:30:00

fin : 2026-04-10 17:00:00

2026-04-10

14h30 à 17h Initiez-vous aux plaisirs de la pêche lors d’un atelier convivial au bord de l’eau. Encadré par Albert Vallet, moniteur-guide de pêche diplômé d’État, cet atelier vous permettra de découvrir 2 techniques la pêche au coup et au feeder.

Deneyrolles Basses Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

2:30 pm to 5 pm: Introduce yourself to the pleasures of fishing at a friendly waterside workshop. Supervised by Albert Vallet, a state-certified fishing instructor-guide, this workshop will introduce you to 2 techniques: jigging and feeder fishing.

