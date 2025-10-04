Atelier découverte: Peinture (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde

Initiez-vous à la peinture en réalisant un paysage. Dans cet atelier, vous stimulerez votre créativité et développerez des compétences techniques.

INTERVENANTE Pascale Kuentz

TARIF 30 €

​Public adulte (à partir de 14 ans)

Le matériel est fourni // Inscription obligatoire au 05.55.74.20.51 .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

