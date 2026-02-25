Atelier découverte photovoltaïque Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Atelier découverte photovoltaïque

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Début : 2026-03-16 19:30:00

fin : 2026-03-16

2026-03-16

Didier vous propose de découvrir l’énergie solaire, l’occasion de parler de son installation de panneaux photovoltaïques isolée du réseau qui lui permet d’être autonome 90% du temps. .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org

