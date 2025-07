Atelier découverte pickles et lacto-fermentation Châtenois

Atelier découverte pickles et lacto-fermentation Châtenois samedi 13 septembre 2025.

Atelier découverte pickles et lacto-fermentation

2 rue Clemenceau Châtenois Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 16:30:00

2025-09-13

Atelier de découverte des pickles et de la lacto-fermentation. Ingrédients fournis, 2 bocaux type « Le Parfait » à ramener. A partir de 14 ans

Ingrédients fournis, apporter 2 bocaux type « Le Parfait » par personne.

A partir de 14 ans.

Animé par Atelier Grün. .

2 rue Clemenceau Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 77 60 28 fsc.chatenois67@gmail.com

English :

Pickle and lacto-fermentation discovery workshop. Ingredients supplied, 2 « Le Parfait » type jars to take home. Ages 14 and up

German :

Workshop zur Entdeckung von Gewürzgurken und der Lacto-Fermentation. Zutaten werden bereitgestellt, 2 Gläser vom Typ « Le Parfait » sind mitzubringen. Ab 14 Jahren

Italiano :

Laboratorio per scoprire i sottaceti e la latto-fermentazione. Ingredienti forniti, 2 vasetti tipo « Le Parfait » da portare a casa. Da 14 anni

Espanol :

Taller para descubrir los encurtidos y la lacto-fermentación. Ingredientes suministrados, 2 tarros tipo « Le Parfait » para llevar a casa. A partir de 14 años

