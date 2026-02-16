Atelier découverte Plongez dans l’univers de l’improvisation ! Place Saint-Martin Louverné

Atelier découverte Plongez dans l’univers de l’improvisation !

Envie de découvrir le théâtre autrement et de laisser libre cours à votre imagination ?

L’atelier découverte d’improvisation vous invite à créer, inventer et surtout … rire ! Que vous soyez adulte ou enfant, l’atelier est ouvert à tous ceux qui souhaitent s’amuser en explorant les coulisses de l’improvisation.

Sous la guidance d’animateurs passionnés, chaque participant pourra improviser ses propres histoires, incarner des personnages surprenants et expérimenter les techniques du théâtre d’improvisation.

Rires, créativité et surprises sont garantis dans une ambiance conviviale et ludique.

Que vous soyez débutant ou simplement curieux, cet atelier offre une expérience unique à partager en solo ou en famille.

Tout public à partir de 8 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Sur réservation (jauge limitée) au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr.

Rendez-vous à 10h à la médiathèque. .

Place Saint-Martin Espace Saint-Martin Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr

