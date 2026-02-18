Atelier découverte Podcast L’Arob@se Metz
Atelier découverte Podcast L’Arob@se Metz samedi 28 mars 2026.
Atelier découverte Podcast
L’Arob@se 1 place de la Bibliothèque 57000 Metz Metz Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
2026-03-28
De la thématique à l’écriture, découvrez et participez à l’enregistrement d’un podcast.
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement FOL57
Tout public dès 10 ans, sur inscription au plus tôt 1 mois à l’avance à l’Arob@se, dans les médiathèques de Metz ou par mailEnfants
L’Arob@se 1 place de la Bibliothèque 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
English :
From theme to writing, discover and participate in the recording of a podcast.
In partnership with Ligue de l’enseignement FOL57
Open to all ages 10 and over, with registration 1 month in advance at Arob@se, in Metz media libraries or by e-mail
L'événement Atelier découverte Podcast Metz a été mis à jour le 2026-02-18 par AGENCE INSPIRE METZ