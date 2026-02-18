Atelier découverte Podcast L’Arob@se Metz

Atelier découverte Podcast

L’Arob@se 1 place de la Bibliothèque 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

De la thématique à l’écriture, découvrez et participez à l’enregistrement d’un podcast.

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement FOL57

Tout public dès 10 ans, sur inscription au plus tôt 1 mois à l’avance à l’Arob@se, dans les médiathèques de Metz ou par mailEnfants

0 .

L’Arob@se 1 place de la Bibliothèque 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From theme to writing, discover and participate in the recording of a podcast.

In partnership with Ligue de l’enseignement FOL57

Open to all ages 10 and over, with registration 1 month in advance at Arob@se, in Metz media libraries or by e-mail

L’événement Atelier découverte Podcast Metz a été mis à jour le 2026-02-18 par AGENCE INSPIRE METZ