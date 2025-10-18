Atelier découverte: Poterie (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde

Atelier découverte: Poterie (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde samedi 18 octobre 2025.

Atelier découverte: Poterie (Centre culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18 2025-11-15 2025-11-29 2025-12-06

Venez explorer le monde de l’argile. Christine vous accompagnera dans la réalisation d’une pièce qui sera cuite à son atelier. À prévoir un tablier, vos mains, de l’imagination et de la patience…

INTERVENANTE Christine Conil Céramiste

TARIF 20 €

Le matériel est fourni // Inscription obligatoire au 05.55.74.20.51

​ .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

English : Atelier découverte: Poterie (Centre culturel)

German : Atelier découverte: Poterie (Centre culturel)

Italiano :

Espanol : Atelier découverte: Poterie (Centre culturel)

L’événement Atelier découverte: Poterie (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-22 par Corrèze Tourisme