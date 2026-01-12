Atelier découverte: Poterie (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
Atelier découverte: Poterie (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde samedi 7 février 2026.
Atelier découverte: Poterie (Centre culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-02-07
fin : 2026-03-07
2026-02-07 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-28 2026-04-25
Initiez-vous à la peinture en réalisant un paysage. Dans cet atelier, vous stimulerez votre créativité et développerez des compétences techniques.
INTERVENANTE Pascale Kuentz
TARIF 30 €
Public adulte (à partir de 14 ans)
Le matériel est fourni / Inscription obligatoire au 05.55.74.20.51
Règlement de l’atelier à l’inscription
(Remboursement possible pour une annulation jusqu’à 3 semaines avant l’atelier).
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
English : Atelier découverte: Poterie (Centre culturel)
