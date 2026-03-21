Atelier découverte pour les enfants à Terrae Genesis PECCAVILLERS Le Syndicat

Atelier découverte pour les enfants à Terrae Genesis

PECCAVILLERS 28 rue de la Gare Le Syndicat Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04

Atelier d’écriture les hiéroglyphes partez à la découverte de la civilisation égyptienne. A partir de 7 ans. Atelier argile modelez et façonnez vos propres poteries préhistoriques. A partir de 5 ans. Atelier peinture sur galets faites preuve de créativité lors de ce tout nouvel atelier de peinture sur galets. A partir de 5 ans. Atelier dinosaure devenez archéologue à la recherche des dinosaures. A partir de 8 ans. Jeux et Quiz apprenez la pétrologie, la minéralogie et la paléontologie en vous amusant. Ateliers enfants sur réservation obligatoire par téléphone ou par mail auprès du musée.Enfants

8 .

PECCAVILLERS 28 rue de la Gare Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 26 58 10 lemusee@terraegenesis.org

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English :

Writing workshop: hieroglyphics discover Egyptian civilization. Ages 7 and up. Clay workshop: model and shape your own prehistoric pottery. Ages 5 and up. Pebble painting workshop: get creative with this brand-new pebble painting workshop. Ages 5 and up. Dinosaur workshop become an archaeologist in search of dinosaurs. Ages 8 and up. Games and quizzes: have fun learning about petrology, mineralogy and paleontology. Children’s workshops must be booked by telephone or e-mail with the museum.

L’événement Atelier découverte pour les enfants à Terrae Genesis Le Syndicat a été mis à jour le 2026-03-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES