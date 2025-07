Atelier découverte premiers pas avec découpe vinyle (flocage et stickers) Rue de la mairie Gonneville-en-Auge

Atelier découverte premiers pas avec découpe vinyle (flocage et stickers) Rue de la mairie Gonneville-en-Auge mercredi 16 juillet 2025.

Atelier découverte premiers pas avec découpe vinyle (flocage et stickers)

Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Venez utiliser les machines de l’espace public numérique pour créer vos propres tee-shirts. Découpeuse vinyle, logiciel de dessin et presse à chaud n’auront plus de secret pour vous !

Dès 15 ans.

Venez utiliser les machines de l’espace public numérique pour créer vos propres tee-shirts. Découpeuse vinyle, logiciel de dessin et presse à chaud n’auront plus de secret pour vous !

Dès 15 ans. .

Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 epn@normandiecabourgpaysdauge.fr

English : Atelier découverte premiers pas avec découpe vinyle (flocage et stickers)

Come and use the machines at the digital public space to create your own T-shirts. Vinyl cutters, design software and heat presses will hold no secrets for you!

German : Atelier découverte premiers pas avec découpe vinyle (flocage et stickers)

Kommen Sie und nutzen Sie die Maschinen des digitalen öffentlichen Raums, um Ihre eigenen T-Shirts zu entwerfen. Vinylschneider, Zeichensoftware und Heißpresse werden kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Ab 15 Jahren.

Italiano :

Venite a utilizzare le macchine nello spazio pubblico digitale per creare le vostre magliette. Taglierine per vinile, software di progettazione e termopresse non avranno segreti per voi!

Dai 15 anni in su.

Espanol :

Venga y utilice las máquinas del espacio público digital para crear sus propias camisetas. Las cortadoras de vinilo, los programas de diseño y las prensas térmicas no tendrán secretos para ti

A partir de 15 años.

L’événement Atelier découverte premiers pas avec découpe vinyle (flocage et stickers) Gonneville-en-Auge a été mis à jour le 2025-07-04 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge