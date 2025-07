Atelier découverte premiers pas avec la modélisation 3D Éblissement Public Numérique Gonneville-en-Auge

Atelier découverte premiers pas avec la modélisation 3D Éblissement Public Numérique Gonneville-en-Auge mardi 15 juillet 2025.

Atelier découverte premiers pas avec la modélisation 3D

Éblissement Public Numérique Rue de la mairie Gonneville-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-15 12:00:00

Date(s) :

2025-07-15

Venez utiliser les machines de l’espace public numérique pour dessiner des objets sur plan et les mettre en volume !

Savoir utiliser la souris est indispensable !

Dès 15 ans.

Éblissement Public Numérique Rue de la mairie Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 epn@normandiecabourgpaysdauge.fr

English : Atelier découverte premiers pas avec la modélisation 3D

Come and use the machines in the digital public space to draw objects on a plan and turn them into volumes!

Knowing how to use the mouse is a must!

German : Atelier découverte premiers pas avec la modélisation 3D

Kommen Sie und nutzen Sie die Maschinen des digitalen öffentlichen Raums, um Objekte auf einem Plan zu zeichnen und sie in Volumen umzusetzen!

Die Maus bedienen zu können ist unerlässlich!

Ab 15 Jahren.

Italiano :

Venite a utilizzare le macchine dello spazio pubblico digitale per disegnare oggetti su un piano e trasformarli in volumi!

È necessario saper usare il mouse!

Dai 15 anni in su.

Espanol :

Venga y utilice las máquinas del espacio público digital para dibujar objetos sobre un plano y convertirlos en volúmenes

¡Tendrás que saber utilizar el ratón!

A partir de 15 años.

