Atelier découverte Produits d’entretien nettoyer sans (s’)empoisonner ! Espace Mosaïque Saint-Claude

Atelier découverte Produits d’entretien nettoyer sans (s’)empoisonner !

Espace Mosaïque 15 Rue de Franche-Comté Saint-Claude Jura

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:00:00

fin : 2025-11-26 17:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Atelier découverte Produits d’entretien nettoyer sans (s’)empoisonner !

Rendez-vous le mercredi 26 novembre 2025 à l’Espace Mosaïque.

Les produits d’entretien achetés dans le commerce contiennent souvent bien d’autres choses qu’un simple principe actif. Colorants, parfums et autres composants ne sont pas sans risque pour notre environnement et notre santé. Rejoignez-nous pour en savoir plus sur les manières de lire une étiquette, reconnaitre les produits à risque, et fabriquer des produits d’entretiens sains et efficaces !

TARIF 1€/personne RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès de l’Espace Mosaïque par téléphone au 03 84 45 22 97 ou par mail accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr .

Espace Mosaïque 15 Rue de Franche-Comté Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97 accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr

English : Atelier découverte Produits d’entretien nettoyer sans (s’)empoisonner !

German : Atelier découverte Produits d’entretien nettoyer sans (s’)empoisonner !

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier découverte Produits d’entretien nettoyer sans (s’)empoisonner ! Saint-Claude a été mis à jour le 2025-11-14 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)