Atelier découverte Régénération Post-Cancer selon l’Ayurveda Centre Ayurvédique Sattva Bien La Roche-Posay
Atelier découverte Régénération Post-Cancer selon l’Ayurveda Centre Ayurvédique Sattva Bien La Roche-Posay jeudi 2 avril 2026.
Atelier découverte Régénération Post-Cancer selon l’Ayurveda
Centre Ayurvédique Sattva Bien 68 route de la Corbière La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-04-02 2026-04-30 2026-05-28 2026-06-18 2026-07-09 2026-07-30 2026-08-20 2026-09-17 2026-10-08 2026-10-29
Comprendre comment vous régénérer après un cancer pendant votre cure thermale à la Roche-Posay. .
Centre Ayurvédique Sattva Bien 68 route de la Corbière La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 81 56
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English : Atelier découverte Régénération Post-Cancer selon l’Ayurveda
L’événement Atelier découverte Régénération Post-Cancer selon l’Ayurveda La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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