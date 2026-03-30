Atelier découverte Régénération Post-Cancer selon l’Ayurveda Centre Ayurvédique Sattva Bien La Roche-Posay

Atelier découverte Régénération Post-Cancer selon l’Ayurveda

Centre Ayurvédique Sattva Bien 68 route de la Corbière La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-30 2026-05-28 2026-06-18 2026-07-09 2026-07-30 2026-08-20 2026-09-17 2026-10-08 2026-10-29

Comprendre comment vous régénérer après un cancer pendant votre cure thermale à la Roche-Posay. .

Centre Ayurvédique Sattva Bien 68 route de la Corbière La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 81 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier découverte Régénération Post-Cancer selon l’Ayurveda

L’événement Atelier découverte Régénération Post-Cancer selon l’Ayurveda La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne