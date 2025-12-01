Atelier découverte Reiki Longchamps
Atelier découverte Reiki Longchamps vendredi 12 décembre 2025.
Atelier découverte Reiki
93 Rue de la Mairie Longchamps Eure
Début : 2025-12-12 14:00:00
fin : 2025-12-12 16:00:00
2025-12-12
Le Reiki est une méthode consistant à équilibrer les énergies d’une personne, pour qu’elle trouve un apaisement durable et profond au niveau de son corps, de son psychique et de son émotionnel. Christophe vous propose d’en faire la découverte au travers de soins énergétiques d’une heure.
Apportez une serviette et un plaid. .
93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 02 08 mairie.longchamps27@gmail.com
