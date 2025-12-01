Atelier découverte Reiki Longchamps

Atelier découverte Reiki

93 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Début : 2025-12-12 14:00:00

fin : 2025-12-12 16:00:00

2025-12-12

Le Reiki est une méthode consistant à équilibrer les énergies d’une personne, pour qu’elle trouve un apaisement durable et profond au niveau de son corps, de son psychique et de son émotionnel. Christophe vous propose d’en faire la découverte au travers de soins énergétiques d’une heure.

Apportez une serviette et un plaid. .

93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 02 08 mairie.longchamps27@gmail.com

