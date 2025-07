Atelier découverte « Respiration en mouvement » Montcléra

Atelier découverte « Respiration en mouvement »

Salle des fêtes Montcléra Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-30 16:00:00

fin : 2025-07-30 17:30:00

2025-07-30

L’association « Mieux Vivre à Montcléra » vous propose de participer à l’atelier découverte de « Respiration en mouvement ». Venez retrouver votre forme physique et morale, apprendre à rééduquer votre respiration avec des mouvements simples, lents et efficaces.

Places limitées Sur réservation .

Salle des fêtes Montcléra 46250 Lot Occitanie +33 6 64 47 74 75

English :

The « Mieux Vivre à Montcléra » association invites you to take part in the « Breathing in Motion » discovery workshop. Come and regain your physical and mental fitness, and learn to re-educate your breathing with simple, slow and effective movements.

German :

Der Verein « Mieux Vivre à Montcléra » bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem Schnupperworkshop « Atmung in Bewegung » teilzunehmen. Kommen Sie und finden Sie Ihre körperliche und seelische Fitness wieder, lernen Sie, Ihre Atmung mit einfachen, langsamen und effektiven Bewegungen zu rehabilitieren.

Italiano :

L’associazione « Mieux Vivre à Montcléra » vi invita a partecipare al laboratorio di scoperta « Respirazione in movimento ». Venite a rimettervi in forma fisicamente e mentalmente e imparate a rieducare la vostra respirazione con movimenti semplici, lenti ed efficaci.

Espanol :

La asociación « Mieux Vivre à Montcléra » le invita a participar en el taller de descubrimiento « Respirar en movimiento ». Venga a ponerse en forma física y mentalmente, y aprenda a reeducar su respiración con movimientos sencillos, lentos y eficaces.

