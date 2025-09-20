« Atelier découverte » : restauration de fauteuils traditionnels avec Carla Sous les halle de la Mairie Bollène

« Atelier découverte » : restauration de fauteuils traditionnels avec Carla 20 et 21 septembre Sous les halle de la Mairie Vaucluse

Réservation recommandé au 06 07 50 59 21

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Pose de sanglage, couture de ressorts, initiation à l’outillage. Découvrez les techniques et matériaux utilisés à l’époque de la mairie de Bollène, en lien avec son architecture.

Les Halles – Bollène

Sous les halle de la Mairie Mairie, 84500 Bollène Bollène 84500 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

