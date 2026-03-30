Atelier découverte Sophrologie Bibliotheque Coulonges-sur-l’Autize

Atelier découverte Sophrologie

Bibliotheque 1 Rue des Halles Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Atelier sophrologie pour adultes

organisé par la bibliothèque municipale . .

Bibliotheque 1 Rue des Halles Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 14 47 bibliotheque@coulongesurlautize.fr

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English : Atelier découverte Sophrologie

L’événement Atelier découverte Sophrologie Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-03-27 par CC Val de Gâtine