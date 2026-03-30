Atelier découverte Sophrologie Bibliotheque Coulonges-sur-l’Autize
Atelier découverte Sophrologie Bibliotheque Coulonges-sur-l’Autize mercredi 1 avril 2026.
Atelier découverte Sophrologie
Bibliotheque 1 Rue des Halles Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Atelier sophrologie pour adultes
organisé par la bibliothèque municipale . .
Bibliotheque 1 Rue des Halles Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 14 47 bibliotheque@coulongesurlautize.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier découverte Sophrologie
L’événement Atelier découverte Sophrologie Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-03-27 par CC Val de Gâtine
À voir aussi à Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres)
- Soirée jeux de société Maison des associations Coulonges-sur-l’Autize 3 avril 2026
- Chasse aux oeufs solidaire Coulonges-sur-l’Autize 4 avril 2026
- Cinéma Chers parents Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize 8 avril 2026
- Ciné Vacances Jumpers Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize 8 avril 2026
- Conférence avec diaporama sur les traces de l’aventurier Julien VIAUD Maison des Associations Coulonges-sur-l’Autize 10 avril 2026