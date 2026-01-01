ATELIER DÉCOUVERTE SUR LE JAPON Saint-Mars-du-Désert
ATELIER DÉCOUVERTE SUR LE JAPON
La Gare Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – – 5 EUR
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17 16:00:00
2026-01-17
Polyglotte s’associe à Bruno DESPREZ pour une série de 6 ateliers sur le Japon
Pour tout public, nombre de places limité, participation libre (suggestion 5€ par personne), inscription obligatoire .
La Gare Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Polyglotte teams up with Bruno DESPREZ for a series of 6 workshops on Japan
