ATELIER DÉCOUVERTE SUR LES ÉTANGS DES OISEAUX PLEIN LA VUE !

1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Savoir reconnaître les oiseaux des étangs Palavasiens, comprendre les enjeux de protection de ces milieux naturels À partir de 8 ans -Tarifs 6€ adulte/ 5€ enfant (de 8 à 12 ans)

Découverte sur les étangs Des oiseaux plein la vue ! en compagnie d’un spécialiste du Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement . Savoir reconnaître les oiseaux des étangs Palavasiens, comprendre les enjeux de protection de ces milieux naturels .

1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

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English :

Learn to recognize the birds of the Palavasian ponds and understand the issues involved in protecting these natural environments From age 8 -Prices: 6? adult/ 5? child (8 to 12 years)

L’événement ATELIER DÉCOUVERTE SUR LES ÉTANGS DES OISEAUX PLEIN LA VUE ! Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 ADT34