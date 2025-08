ATELIER DÉCOUVERTE TATAKIZOMÉ Langlade Brenoux

ATELIER DÉCOUVERTE TATAKIZOMÉ Langlade Brenoux jeudi 7 août 2025.

Langlade Jardin Alphonse Brenoux Lozère

Tarif : 30 – 30 – 40 EUR

Demi-journée

Début : 2025-08-07 17:30:00

Corinne nous ouvre les portes du jardin Alphonse, en immersion dans son potager et découvrir une technique japonaise d’impression végétale sur tissus. Marion vous accompagne dans la cueillette, puis dans la création de votre oeuvre végétale.

Tarif 30€/personne 40€ 1 adulte et un enfant (jusqu’à 6 ans)

Sur réservation

Langlade Jardin Alphonse Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 80 87 75 10 contact@tincto.fr

English :

Corinne opens the doors of the Alphonse garden, immersing us in her vegetable garden and discovering a Japanese technique for printing plants on fabric. Marion will accompany you as you pick and create your own piece of plant art.

Price: 30?/person 40? 1 adult and one child (up to 6 years)

On reservation

German :

Corinne öffnet uns die Türen des Gartens Alphonse, tauchen Sie in seinen Gemüsegarten ein und entdecken Sie eine japanische Technik des Pflanzendrucks auf Stoffen. Marion begleitet Sie bei der Ernte und der anschließenden Kreation Ihres Pflanzenkunstwerks.

Preis: 30?/Person 40?1 Erwachsener und ein Kind (bis 6 Jahre)

Auf Reservierung

Italiano :

Corinne ci apre le porte del giardino Alphonse, immergendoci nel suo orto e scoprendo una tecnica giapponese per stampare le piante su tessuto. Marion vi accompagnerà nella raccolta e nella creazione della vostra opera d’arte vegetale.

Prezzo: € 30/persona € 40 per 1 adulto e 1 bambino (sotto i 6 anni)

Su prenotazione

Espanol :

Corinne nos abre las puertas del jardín Alphonse para sumergirnos en su huerto y descubrir una técnica japonesa de impresión de plantas sobre tela. Marion te acompañará mientras recoges y luego creas tu propia pieza de arte vegetal.

Precio: 30 euros/persona 40 euros para 1 adulto y 1 niño (menor de 6 años)

Por reserva

