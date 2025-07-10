Atelier Découverte « Tatakizomé » Pern
Atelier Découverte « Tatakizomé » Pern jeudi 10 juillet 2025.
Atelier Découverte « Tatakizomé »
Laromiguière Pern Lot
Tarif : 25 – 25 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-10 10:00:00
fin : 2025-07-10 12:00:00
Date(s) :
2025-07-10 2025-07-24 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28
Animé par M.A Nature
Ma pause végétale
Empreintes et teintures végétales sur tissus
Laromiguière Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 99 08 95 11 manature.marieannick@gmail.com
English :
Hosted by M.A Nature
My plant break
Vegetable prints and dyes on fabrics
German :
Moderiert von M.A Nature
Meine pflanzliche Pause
Abdrücke und pflanzliche Färbungen auf Stoffen
Italiano :
Ospitato da M.A Nature
La mia pausa vegetale
Stampe e tinture vegetali su tessuti
Espanol :
Organizado por M.A Nature
Mi descanso vegetal
Estampados y tintes vegetales en tejidos
L’événement Atelier Découverte « Tatakizomé » Pern a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Cahors Vallée du Lot