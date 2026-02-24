Atelier découverte Terre et Couleurs Saint-Julien-Chapteuil
Atelier découverte Terre et Couleurs Saint-Julien-Chapteuil samedi 14 mars 2026.
Atelier découverte Terre et Couleurs
5 place St Robert Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif dégressif pour plusieurs stages
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 16:30:00
fin : 2026-03-14 17:30:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-15
Un temps pour rencontrer la terre, la couleur et la trace éphémère.
.
5 place St Robert Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 84 21 09 contact@aupianodescouleurs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A time to encounter the earth, color and ephemeral traces.
L’événement Atelier découverte Terre et Couleurs Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal