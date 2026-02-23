Atelier découverte Théâtre d’improvisation L’Atelier de Pfett’

8 rue de l’Ecole Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-25 20:00:00

fin : 2026-03-25 22:00:00

Date(s) :

2026-03-25 2026-04-01

Deux ateliers pour adulte et pour enfant, de théâtre d’improvisation organisé par l’Atelier de Pfett’.

Deux ateliers, un pour les adultes et un pour les enfants !

Atelier théâtre d’improvisation adulte une parenthèse créative pour oser, lâcher prise et s’amuser en collectif. En 2 heures, guidé(e)s par Laurence Minker, les participant(e)s expérimentent les fondamentaux de l’improvisation écoute, spontanéité, construction d’histoires et plaisir du jeu. Ouvert à partir de 18 ans. Groupe limité à 20 personnes.

Atelier théâtre d’improvisation enfant un moment ludique pour explorer l’imaginaire, développer la confiance et jouer ensemble. Pendant 2 heures, les enfants découvrent les bases de l’improvisation à travers des jeux dynamiques, des histoires inventées et des personnages fabuleux. Ouvert aux enfants de 7 à 12 ans. Groupe limité à 12 participants pour garantir un cadre bienveillant et attentif. .

8 rue de l’Ecole Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 95 61 86 latelierdepfett@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two improvisational theater workshops for adults and children organized by Atelier de Pfett’.

L’événement Atelier découverte Théâtre d’improvisation L’Atelier de Pfett’ Truchtersheim a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg