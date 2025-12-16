Atelier découverte Tiffany SAG VITRAIL Vernon

Atelier découverte Tiffany SAG VITRAIL Vernon dimanche 25 janvier 2026.

Atelier découverte Tiffany

SAG VITRAIL 32 rue Yvelin Vernon Eure

Tarif : – –

Date : 
Début : 2026-01-25 09:30:00
fin : 2026-01-25 13:00:00
Début : 2026-01-25 09:30:00
fin : 2026-01-25 13:00:00

Date(s) :
2026-01-25 2026-02-15

Découvrez ou perfectionnez-vous dans l’art du vitrail Tiffany lors de nos ateliers créatifs.

Pour tout renseignement Sabine, SAG Vitrail, 06 60 22 84 32   .

SAG VITRAIL 32 rue Yvelin Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32  ateliersagvitrail@gmail.com

