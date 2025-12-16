Atelier découverte Tiffany SAG VITRAIL Vernon
Atelier découverte Tiffany SAG VITRAIL Vernon dimanche 25 janvier 2026.
Atelier découverte Tiffany
SAG VITRAIL 32 rue Yvelin Vernon
Début : 2026-01-25 09:30:00
fin : 2026-01-25 13:00:00
2026-01-25 2026-02-15
Découvrez ou perfectionnez-vous dans l’art du vitrail Tiffany lors de nos ateliers créatifs.
Pour tout renseignement Sabine, SAG Vitrail, 06 60 22 84 32 .
SAG VITRAIL 32 rue Yvelin Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32 ateliersagvitrail@gmail.com
