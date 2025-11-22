Atelier découverte: Vannerie (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
Atelier découverte: Vannerie (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde samedi 22 novembre 2025.
Atelier découverte: Vannerie (Centre culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Venez explorer le monde de l’argile. Christine vous accompagnera dans la réalisation d’une pièce qui sera cuite à son atelier. À prévoir un tablier, vos mains, de l’imagination et de la patience…
INTERVENANTE Christine Conil Céramiste
TARIF 20 €
Le matériel est fourni // Inscription obligatoire au 05.55.74.20.51
.
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
English : Atelier découverte: Vannerie (Centre culturel)
German : Atelier découverte: Vannerie (Centre culturel)
Italiano :
Espanol : Atelier découverte: Vannerie (Centre culturel)
L’événement Atelier découverte: Vannerie (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-22 par Brive Tourisme